https://racurs.ua/ua/n166857-karantyn-v-ukrayini-lyshe-odna-oblast-zalyshylasya-u-jovtiy-zoni-karta.html

Ракурс

Карантин в Україні посилюють через зростання кількості хворих на коронавірус. У «жовтій» зоні карантинних обмежень наразі залишилася лише одна область.

«Почервоніли» вже два регіони, решта — «помаранчеві». Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я (МОЗ).

Так, до «жовтої» зони увійшла лише Полтавська область, хоча ще вчора до неї входили Кіровоградська, Дніпропетровська, Запорізька області.

«Помаранчева» зона охопила більшу частину областей, зокрема:

.

Вінницьку;

Волинську;

Дніпропетровську;

Донецьку;

Житомирську;

Закарпатську;

Запорізьку;

Київську;

Кіровоградську;

Луганську;

Львівську;

Миколаївську;

Одеську;

Сумську;

Тернопільську;

Харківську;

Херсонську;

Хмельницьку;

Черкаську;

Чернівецьку;

Чернігівську.

До «червоної» зони увійшли Івано-Франківська та Рівненська області, однак від завтра, 11 лютого, обмеження посилять в Закарпатській, Луганській та Хмельницькій області.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що «червона» зона карантину в Україні діятиме за новими правилами. МОЗ оголосило про зміни правил у зонах червоного рівня епідемічної небезпеки. Відтепер у «червоних» областях відстежуватимуться лише контакти високого ризику інфікування коронавірусом.