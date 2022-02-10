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Ракурс

Карантин в Україні — лише одна область залишилася у «жовтій» зоні (КАРТА)

10 лют 2022, 10:32
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Карантин в Україні посилюють через зростання кількості хворих на коронавірус. У «жовтій» зоні карантинних обмежень наразі залишилася лише одна область.

«Почервоніли» вже два регіони, решта — «помаранчеві». Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я (МОЗ).

Карантин в Україні. Інфографіка: МОЗ

Так, до «жовтої» зони увійшла лише Полтавська область, хоча ще вчора до неї входили Кіровоградська, Дніпропетровська, Запорізька області.

«Помаранчева» зона охопила більшу частину областей, зокрема:


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  • Вінницьку;
  • Волинську;
  • Дніпропетровську;
  • Донецьку;
  • Житомирську;
  • Закарпатську;
  • Запорізьку;
  • Київську;
  • Кіровоградську;
  • Луганську;
  • Львівську;
  • Миколаївську;
  • Одеську;
  • Сумську;
  • Тернопільську;
  • Харківську;
  • Херсонську;
  • Хмельницьку;
  • Черкаську;
  • Чернівецьку;
  • Чернігівську.

До «червоної» зони увійшли Івано-Франківська та Рівненська області, однак від завтра, 11 лютого, обмеження посилять в Закарпатській, Луганській та Хмельницькій області.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що «червона» зона карантину в Україні діятиме за новими правилами. МОЗ оголосило про зміни правил у зонах червоного рівня епідемічної небезпеки. Відтепер у «червоних» областях відстежуватимуться лише контакти високого ризику інфікування коронавірусом.

Джерело: Ракурс


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