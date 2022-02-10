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Карантин в Украине — только одна область осталась в «желтой» зоне (КАРТА)https://racurs.ua/n166857-karantin-v-ukraine-tolko-odna-oblast-ostalas-v-jeltoy-zone-karta.htmlРакурс
Карантин в Украине усиливают из-за роста количества больных коронавирусом. В «желтой» зоне карантинных ограничений осталась только одна область.
«Покраснели» уже два региона, остальные — «оранжевые». Об этом сообщает Минздрав.
Так, в «желтую» зону вошла только Полтавская область, хотя еще вчера в нее входили Кировоградская, Днепропетровская, Запорожская области.
«Оранжевая» зона охватила большую часть областей, в частности:
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- Винницкую;
- Волынскую;
- Днепропетровскую;
- Донецкую;
- Житомирскую;
- Закарпатскую;
- Запорожскую;
- Киевскую;
- Кировоградскую;
- Луганскую;
- Львовскую;
- Николаевскую;
- Одесскую;
- Сумскую;
- Тернопольскую;
- Харьковскую;
- Херсонскую;
- Хмельницкий;
- Черкасскую;
- Черновицкую;
- Черниговскую.
В «красную» зону вошли Ивано-Франковская и Ровенская области, однако с завтрашнего дня, 11 февраля, ограничения усилят в Закарпатской, Луганской и Хмельницкой области.
Напомним, ранее мы сообщали, что «красная» зона карантина в Украине будет действовать по новым правилам. Минздрав объявил об изменении правил в зонах красного уровня эпидемической опасности. Отныне в «красных» областях будут отслеживаться только контакты высокого риска инфицирования коронавирусом.