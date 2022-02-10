https://racurs.ua/n166857-karantin-v-ukraine-tolko-odna-oblast-ostalas-v-jeltoy-zone-karta.html

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Карантин в Украине усиливают из-за роста количества больных коронавирусом. В «желтой» зоне карантинных ограничений осталась только одна область.

«Покраснели» уже два региона, остальные — «оранжевые». Об этом сообщает Минздрав.

Так, в «желтую» зону вошла только Полтавская область, хотя еще вчера в нее входили Кировоградская, Днепропетровская, Запорожская области.

«Оранжевая» зона охватила большую часть областей, в частности:

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Винницкую;

Волынскую;

Днепропетровскую;

Донецкую;

Житомирскую;

Закарпатскую;

Запорожскую;

Киевскую;

Кировоградскую;

Луганскую;

Львовскую;

Николаевскую;

Одесскую;

Сумскую;

Тернопольскую;

Харьковскую;

Херсонскую;

Хмельницкий;

Черкасскую;

Черновицкую;

Черниговскую.

В «красную» зону вошли Ивано-Франковская и Ровенская области, однако с завтрашнего дня, 11 февраля, ограничения усилят в Закарпатской, Луганской и Хмельницкой области.

Напомним, ранее мы сообщали, что «красная» зона карантина в Украине будет действовать по новым правилам. Минздрав объявил об изменении правил в зонах красного уровня эпидемической опасности. Отныне в «красных» областях будут отслеживаться только контакты высокого риска инфицирования коронавирусом.