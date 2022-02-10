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Ракурс

Карантин в Украине — только одна область осталась в «желтой» зоне (КАРТА)

10 фев 2022, 10:32
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Карантин в Украине усиливают из-за роста количества больных коронавирусом. В «желтой» зоне карантинных ограничений осталась только одна область.

«Покраснели» уже два региона, остальные — «оранжевые». Об этом сообщает Минздрав.

Так, в «желтую» зону вошла только Полтавская область, хотя еще вчера в нее входили Кировоградская, Днепропетровская, Запорожская области.

Карантин в Украине. Инфографика: Минздрав«Оранжевая» зона охватила большую часть областей, в частности:


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  • Винницкую;
  • Волынскую;
  • Днепропетровскую;
  • Донецкую;
  • Житомирскую;
  • Закарпатскую;
  • Запорожскую;
  • Киевскую;
  • Кировоградскую;
  • Луганскую;
  • Львовскую;
  • Николаевскую;
  • Одесскую;
  • Сумскую;
  • Тернопольскую;
  • Харьковскую;
  • Херсонскую;
  • Хмельницкий;
  • Черкасскую;
  • Черновицкую;
  • Черниговскую.

В «красную» зону вошли Ивано-Франковская и Ровенская области, однако с завтрашнего дня, 11 февраля, ограничения усилят в Закарпатской, Луганской и Хмельницкой области.

Напомним, ранее мы сообщали, что «красная» зона карантина в Украине будет действовать по новым правилам. Минздрав объявил об изменении правил в зонах красного уровня эпидемической опасности. Отныне в «красных» областях будут отслеживаться только контакты высокого риска инфицирования коронавирусом.

Источник: Ракурс


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