Максимальний доступ до даних розвідки США попросили надати Україні

Білий дім. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n166855-maksymalnyy-dostup-do-danyh-rozvidky-ssha-poprosyly-nadaty-ukrayini.html

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Сполучені Штати Америки (США) можуть надати Україні максимальний доступ до даних американської розвідки.

Відповідне рішення вимагають ухвалити в Сенаті на тлі загрози нової хвилі агресії Росії. Про це йдеться у листі, який оприлюднили на сайт сенатора-демократа Марка Ворнера.

Так, комітет Сенату США з розвідки наголосив, що президент РФ Володимир Путін загрожує свободі та безпеці українського народу. Натомість Україна продемонструвала готовність захищати суверенітет, свободу та демократично обраний уряд.

Ми просимо, щоб США якнайповніше ділилися розвідданими з Україною. Росія — агресор, і нам потрібно озброїти Україну критичною інформацією, необхідною для захисту країни, — йдеться у листі.

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Сенатори додали, що російська загроза щодо України — загроза демократіям у всьому світі. Під листом стоять підписи 16 сенаторів — як із Демократичної, так і з Республіканської партій США.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Білий дім назвав дату публікації інформації американської розвідки про наміри країни-агресора Росії проти України.