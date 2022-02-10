Максимальный доступ к данным разведки США попросили предоставить Украине

https://racurs.ua/n166855-maksimalnyy-dostup-k-dannym-razvedki-ssha-poprosili-predostavit-ukraine.html

Ракурс

Соединенные Штаты Америки (США) могут предоставить Украине максимальный доступ к данным американской разведки.

Соответствующее решение требуют принять в Сенате на фоне угрозы новой волны агрессии России. Об этом говорится в письме, которое обнародовали на сайте сенатора-демократа Марка Уорнера.

Так, комитет Сената США по разведке подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин угрожает свободе и безопасности украинского народа. Украина продемонстрировала готовность защищать суверенитет, свободу и демократически избранное правительство.

Мы просим, чтобы США наиболее полно делились разведданными с Украиной. Россия — агрессор, и нам нужно вооружить Украину критической информацией, необходимой для защиты страны, — говорится в письме.

.



Сенаторы добавили, что российская угроза в отношении Украины — угроза демократиям во всем мире. Под письмом стоят подписи 16 сенаторов — как из Демократической, так и из Республиканской партий США.

Напомним, ранее мы сообщали, что Белый дом назвал дату публикации информации американской разведки о намерениях страны-агрессора России против Украины.