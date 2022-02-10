Ковид украл надежду на медаль Украины на Олимпиаде в Пекине

Сборная Украины по фристайлу. Фото: mukachevo.net

https://racurs.ua/n166854-kovid-ukral-nadejdu-na-medal-ukrainy-na-olimpiade-v-pekine.html

Ракурс

Первый турнир по лыжной акробатике на зимних Олимпийских играх 2022 года пройдет без Украины.

Сборная Украины в старт-листе на соревнования отсутствует из-за положительных тестов на коронавирус у трех лыжных акробатов — Дмитрия Котовского, Александра Окипнюка и Анастасии Новосад. Ранее Украина стала одной из восьми сборных, которые завоевали право выступать на Олимпиаде-2022 в командном турнире по лыжной акробатике. Об этом 10 февраля сообщает «Общественное».

Отмечается, что Украину на Играх в Пекине представляют пять лыжных акробатов — Александр Абраменко, Дмитрий Котовский, Александр Окипнюк, Анастасия Новосад и Ольга Полюк.

Также стало известно, что кроме Украины, на старт не выйдет сборная Казахстана. Всего в старт-листе на командный турнир остались лишь шесть команд — Беларусь, Канада, ОКР, Швейцария, США, Китай.

Как известно, командный турнир по лыжной акробатике дебютирует на Олимпиаде-2022. На уровне Кубка мира по фристайлу уже проходили соревнования в командном турнире, а украинские спортсмены сезоне 2021/22 дважды завоевывали бронзовые медали.

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Напомним, представителей Российского Олимпийского комитета подозревают в употреблении допинга. У этих спортсменов могут забрать «золото», которое они выиграли в командном турнире по фигурному катанию.

Источник: «Общественное»