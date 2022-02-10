Еще один отряд больших десантных кораблей ВМФ России вошел в Черное море

https://racurs.ua/n166853-esche-odin-otryad-bolshih-desantnyh-korabley-vmf-rossii-voshel-v-chernoe-more.html

Ракурс

Агрессивные намерения России в Черном море подтверждаются каждый день. Три больших десантных корабля Северного флота — «Петр Моргунов», «Георгий Победоносец» и «Оленегорский горняк» — 9 февраля прошли через Босфор из Средиземного в Черное море.

Об этом сообщили стамбульские информационные сайты, публикующие фотографии кораблей, прошедших через пролив.

Накануне в Черное море также вошли три больших десантных корабля Балтийского флота — «Королев», «Минск» и «Калининград».

Ранее Минобороны РФ сообщило, что шесть крупных десантных кораблей (БДК) Балтийского и Северного флотов совершают плановый переход из Средиземного к Черному морю для участия в учениях.

В январе Минобороны России объявило о начале серии маневров Военно-морского флота с участием более 140 кораблей и судов, более 10 тыс. военных. Учения под общим руководством главного комитета ВМФ РФ Николая Евменова проходят в акваториях прилегающих к российской территории морей, а также в оперативно важных районах Мирового океана, заявили тогда российские военные.

Отдельные учения проводятся в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане.

Маневры проходят на фоне кризиса в отношениях России и НАТО. США, другие страны НАТО и Украина заявляли о концентрации российских войск у украинской границы и об угрозе нового российского вторжения в Украину.

«Ракурс» сообщал, что 8 и 9 февраля в воды Черного моря зайдут дополнительно шесть крупных десантных кораблей России. Это может быть только демонстрацией силы со стороны Москвы, но в случае обострения такое передислоцирование угрожает операцией по высадке десанта на территории Украины, считают эксперты.

О кораблях-пришельцах в Черном море сообщала мониторинговая группа BlackSeaNews. Ранее о заходе этих шести кораблей заявлял министр обороны Алексей Резников.

Москва перебрасывает в Черное море десантные корабли из Балтийского и Северного флотов РФ — «Королев», «Калининград», «Минск», «Петр Моргунов», «Оленегорский Горняк», «Георгий Победоносец».

Количество российских десантных кораблей на ходу в Черном море вырастет вдвое — до 12.

В начале февраля российская флотилия у берегов Украины вырастет до 18 боевых кораблей против восьми в декабре 2021 года.

Такое количество кораблей беспрецедентно, ведь даже в 2014 году во время операции по захвату Крыма в Черном море было дополнительно максимум четыре десантных корабля.

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