Ще один загін великих десантних кораблів ВМФ РФ увійшов до Чорного моря

https://racurs.ua/ua/n166853-sche-odyn-zagin-velykyh-desantnyh-korabliv-vmf-rf-uviyshov-do-chornogo-morya.html

Ракурс

Агресивні наміри Росії у Чорному морі підтверджуються щодня. Три великі десантні кораблі Північного флоту — «Петро Моргунов», «Георгій Побідоносець» і «Оленєгорський гірник» — 9 лютого пройшли через Босфор із Середземного в Чорне море.

Про це повідомили стамбульські інформаційні сайти, що публікують фотографії кораблів, що пройшли через протоку.

Напередодні до Чорного моря також увійшли три великі десантні кораблі Балтійського флоту — «Корольов», «Мінськ» і «Калінінград».

Раніше Міноборони РФ повідомило, що шість великих десантних кораблів (БДК) Балтійського та Північного флотів здійснюють плановий перехід із Середземного до Чорного моря для участі у навчаннях.

У січні Міноборони Росії оголосило про початок серії маневрів Військово-морського флоту за участю понад 140 кораблів та суден, понад 10 тис. військових. Навчання під загальним керівництвом головного комітету ВМФ РФ Миколи Євменова проходять в акваторіях морів, що прилягають до російської території, а також в оперативно важливих районах Світового океану, заявили тоді російські військові.

Окремі навчання проводяться в акваторіях Середземного, Північного, Охотського морів, у північно-східній частині Атлантичного океану та у Тихому океані.

Маневри проходять на тлі кризи у відносинах Росії та НАТО. США, інші країни НАТО та Україна заявляли про концентрацію російських військ біля українського кордону та про загрозу нового російського вторгнення в Україну.

«Ракурс» повідомляв, що 8 та 9 лютого у води Чорного моря зайдуть додатково шість великих десантних кораблів Росії. Це може бути лише демонстрацією сили з боку Москви, але в разі загострення таке перекидання загрожує операцією з висадки десанту на території України, вважають експерти.

Про кораблі-прибульці у Чорному морі повідомляли моніторингова група BlackSeaNews. Раніше про захід цих шести кораблів заявляв міністр оборони Олексій Резніков.

Москва перекидає до Чорного моря десантні кораблі з Балтійського та Північного флотів РФ — «Королев», «Калининград», «Минск», «Петр Моргунов», «Оленегорский Горняк», «Георгий Победоносец».

Кіількість російських десантних кораблів на ходу в Чорному морі зросте вдвічі — до 12.

Загалом на початок лютого російська флотилія біля берегів України зросте до 18 бойових кораблів проти восьми в грудні 2021 року. Така кількість кораблів є безпрецедентною, адже навіть в 2014 році під час операції з анексії Криму в Чорному морі було додатково максимум чотири десантні кораблі.

.

