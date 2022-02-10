Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Ще один загін великих десантних кораблів ВМФ РФ увійшов до Чорного моря

Ще один загін великих десантних кораблів ВМФ РФ увійшов до Чорного моря

10 лют 2022, 09:43
999

Агресивні наміри Росії у Чорному морі підтверджуються щодня. Три великі десантні кораблі Північного флоту — «Петро Моргунов», «Георгій Побідоносець» і «Оленєгорський гірник» — 9 лютого пройшли через Босфор із Середземного в Чорне море.

Про це повідомили стамбульські інформаційні сайти, що публікують фотографії кораблів, що пройшли через протоку.

Напередодні до Чорного моря також увійшли три великі десантні кораблі Балтійського флоту — «Корольов», «Мінськ» і «Калінінград».

Раніше Міноборони РФ повідомило, що шість великих десантних кораблів (БДК) Балтійського та Північного флотів здійснюють плановий перехід із Середземного до Чорного моря для участі у навчаннях.

У січні Міноборони Росії оголосило про початок серії маневрів Військово-морського флоту за участю понад 140 кораблів та суден, понад 10 тис. військових. Навчання під загальним керівництвом головного комітету ВМФ РФ Миколи Євменова проходять в акваторіях морів, що прилягають до російської території, а також в оперативно важливих районах Світового океану, заявили тоді російські військові.

Окремі навчання проводяться в акваторіях Середземного, Північного, Охотського морів, у північно-східній частині Атлантичного океану та у Тихому океані.

Маневри проходять на тлі кризи у відносинах Росії та НАТО. США, інші країни НАТО та Україна заявляли про концентрацію російських військ біля українського кордону та про загрозу нового російського вторгнення в Україну.

«Ракурс» повідомляв, що 8 та 9 лютого у води Чорного моря зайдуть додатково шість великих десантних кораблів Росії. Це може бути лише демонстрацією сили з боку Москви, але в разі загострення таке перекидання загрожує операцією з висадки десанту на території України, вважають експерти.

Про кораблі-прибульці у Чорному морі повідомляли моніторингова група BlackSeaNews. Раніше про захід цих шести кораблів заявляв міністр оборони Олексій Резніков.

Москва перекидає до Чорного моря десантні кораблі з Балтійського та Північного флотів РФ — «Королев», «Калининград», «Минск», «Петр Моргунов», «Оленегорский Горняк», «Георгий Победоносец».

Кіількість російських десантних кораблів на ходу в Чорному морі зросте вдвічі — до 12.

Загалом на початок лютого російська флотилія біля берегів України зросте до 18 бойових кораблів проти восьми в грудні 2021 року.

Така кількість кораблів є безпрецедентною, адже навіть в 2014 році під час операції з анексії Криму в Чорному морі було додатково максимум чотири десантні кораблі.


.

Ми знаємо, які підрозділи морської піхоти знаходяться у них на борту. І ще краще про це знає авіаносна група Військово-морського флоту Сполучених Штатів Америки, — прокоментував посилення РФ в Чорному морі міністр Резніков.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів