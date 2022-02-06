16-летняя украинская фигуристка эффектно дебютировала в Пекине под «Щедрик», фото - НОК

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Ракурс

На Играх-2022 6 февраля представители фигурного катания продолжили командное первенство короткой программой у женщин, где Украину представила 16-летняя дебютанка Олимпийских игр Анастасия Шаботова.

За технику Шаботова получила 35,63 балла. А вот компоненты программы под «Щедриком» судьи оценили не очень высоко — 26,86. В итоге этого хватило для седьмого места, которое дало команде четыре дополнительных очка.

Сложно передать словами чувств и эмоций от старта на Олимпийских играх. Это невероятно! Во время проката пыталась насладиться каждым моментом. Не чувствовала волнения, но, возможно, была немного скованной. После выступления не могла сдержать слезы: я увидела олимпийские кольца и еще раз поняла, как круто быть здесь, — цитирует Шаботову Национальный олимпийский комитет.

Дебют 16-летней украинской фигуристки прокомментировала ее наставница Марина Амирханова.

Элементы выполнены достаточно отменно. Судьи поставили более низкие оценки, чем мы ожидали. Может, ей не хватило презентации, убедительности. Безусловно, дебют удался, но опыта не хватило, — сказала тренер.

Для спортсменки это первый в ее карьере взрослый международный старт столь высокого уровня. Шаботова пропустила чемпионат Европы из-за коронавируса, а из-за своего юного возраста в прошлом году еще не могла стартовать на взрослых соревнованиях.

На Олимпиаде Настя откатала пока не самую сложную программу. Более мощное выступление они с тренером запланировали сделать уже в индивидуальном первенстве.

Украинская сборная по фигурному катанию завершила участие в командном турнире на Олимпийских играх-2022. Украина впервые за восемь лет участвовала в этом виде и так же, как в Сочи-2014, не преодолела квалификацию. Команда заняла десятое место из десяти сборных, а в следующий этап проходили топ-5.

В первой половине командного турнира каждая сборная представляла по одной короткой программе в четырех дисциплинах: мужском и женском одиночных катаниях, спортивных парах и танцах на льду.

Из-за положительного теста на коронавирус у одиночника Ивана Шмуратко Украина была представлена ​​только в трех из четырех дисциплин. Шмуратку не хватило всего одного дня, чтобы успеть выступить в команднике, ведь фигурист уже получил два негативных теста и сможет представить страну в личных соревнованиях.

В заявке Шаботовой сегодня стоял один из самых сложных прыжков в женском катании — тройной аксель, ранее удававшийся на Олимпийских играх только трем спортсменкам. Однако Шаботова все же не выполняла этот элемент во время выступления и заменила его на двойной.

Среди лидеров после двух дней соревнований в командных соревнованиях сборные ОКР, США, Японии, Канады и Китая.