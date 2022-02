На Играх-2022 6 февраля представители фигурного катания продолжили командное первенство короткой программой у женщин, где Украину представила 16-летняя дебютанка Олимпийских игр Анастасия Шаботова.

За технику Шаботова получила 35,63 балла. А вот компоненты программы под «Щедриком» судьи оценили не очень высоко — 26,86. В итоге этого хватило для седьмого места, которое дало команде четыре дополнительных очка.

Дебют 16-летней украинской фигуристки прокомментировала ее наставница Марина Амирханова.

Для спортсменки это первый в ее карьере взрослый международный старт столь высокого уровня. Шаботова пропустила чемпионат Европы из-за коронавируса, а из-за своего юного возраста в прошлом году еще не могла стартовать на взрослых соревнованиях.

На Олимпиаде Настя откатала пока не самую сложную программу. Более мощное выступление они с тренером запланировали сделать уже в индивидуальном первенстве.

Украинская сборная по фигурному катанию завершила участие в командном турнире на Олимпийских играх-2022. Украина впервые за восемь лет участвовала в этом виде и так же, как в Сочи-2014, не преодолела квалификацию. Команда заняла десятое место из десяти сборных, а в следующий этап проходили топ-5.

В первой половине командного турнира каждая сборная представляла по одной короткой программе в четырех дисциплинах: мужском и женском одиночных катаниях, спортивных парах и танцах на льду.

Из-за положительного теста на коронавирус у одиночника Ивана Шмуратко Украина была представлена ​​только в трех из четырех дисциплин. Шмуратку не хватило всего одного дня, чтобы успеть выступить в команднике, ведь фигурист уже получил два негативных теста и сможет представить страну в личных соревнованиях.

В заявке Шаботовой сегодня стоял один из самых сложных прыжков в женском катании — тройной аксель, ранее удававшийся на Олимпийских играх только трем спортсменкам. Однако Шаботова все же не выполняла этот элемент во время выступления и заменила его на двойной.

Среди лидеров после двух дней соревнований в командных соревнованиях сборные ОКР, США, Японии, Канады и Китая.

I love this costume inspired by a traditional cutwork textile; Anastasiia Shabotova of Ukraine pic.twitter.com/KpkZoBLP6J

