Нардеп из "Слуги народа" завоевал бронзу Олимпиады-2024 и станцевал гопак

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Ракурс

Народний депутат від партії «Слуга народу» Жан Беленюк приніс Україні бронзову медаль у греко-римській боротьбі (вага до 87 кг) на Олімпіаді-2024.

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Беленюк поставив бронзову олімпійську крапку в кар'єрі. На Іграх 2016 року він був срібним призером, у Токіо в 2021 році став олімпійським чемпіоном і це була єдина тоді перемога українців на Олімпіаді.

У Парижі борець греко-римського стилю Жан Беленюк завоював бронзову медаль Олімпійських ігор-2024.

Беленюк, що бореться у вазі до 87 кг, розпочав змагання 7 серпня перемогою над Цянь Хайтао (Китай). У чвертьфіналі українець був кращим за Нурсултана Турсинова (Казахстан). А от у півфіналі титулований 33-річний киянин за останньою результативною дією поступився Алірезі Мохмадіпіані (Іран).

У четвер, 8 серпня, у бронзовому фіналі Беленюк зустрівся з представником Польщі Аркадіушем Кулиничем і переміг 3:1. Після перемоги у сутичці Беленюк традиційно для себе танцював гопак.

У 2019 році Беленюк балотувався під № 10 у списку партії «Слуга народу».

Борець та чинний нардеп зняв борцівки після виступу на Олімпіаді-2024. Цей символічний жест означає завершення спортивної кар'єри.