На Іграх-2022 6 лютого представники фігурного катання продовжили командну першість короткою програмою у жінок, де Україну представила 16-річна дебютанка Олімпійських ігор Анастасія Шаботова.

За техніку Шаботова отримала 35,63 бала. А от компоненти програми під «Щедрика» судді оцінили не дуже високо — на 26,86. У підсумку цього вистачило для сьомого місця, яке дало команді додаткові чотири очки.

Дебют 16-річної української фігуристки прокоментувала її наставниця Марина Амірханова.

Для спортсменки це перший в її кар'єрі дорослий міжнародний старт такого високого рівня. Шаботова пропустила чемпіонат Європи через коронавірус, а через свій юний вік у минулому році ще не могла стартувати на дорослих змаганнях.

На Олімпіаді Настя відкатала поки не найскладнішу свою програму. Більш потужніший виступ вони з тренером запланували зробити вже в індивідуальній першості.

Українська збірна з фігурного катання завершила участь у командному турнірі на Олімпійських іграх-2022. Україна вперше за вісім років брала участь у цьому виді й так само, як у Сочі-2014, не подолала кваліфікацію. Команда посіла десяте місце з десяти збірних, а до наступного етапу проходили топ-5.

У першій половині командного турніру кожна збірна представляла по одній короткій програмі в чотирьох дисциплінах: чоловічому й жіночому одиночних катаннях, спортивних парах і танцях на льоду.

Через позитивний тест на коронавірус у одиночника Івана Шмуратка Україна була представлена лише в трьох із чотирьох дисциплін. Шмуратку забракло всього одного дня, щоб встигнути виступити в команднику, адже фігурист уже отримав два негативні тести та зможе представити країну в особистих змаганнях.

У заявці Шаботової сьогодні стояв один із найскладніших стрибків у жіночому катанні — потрійний аксель, який раніше вдавався на Олімпійських іграх лише трьом спортсменкам. Проте Шаботова все ж не виконувала цей елемент під час самого виступу й замінила його на подвійний.

До лідерів після двох днів змагань в командних змаганнях входять збірні ОКР, США, Японії, Канади та Китаю.

I love this costume inspired by a traditional cutwork textile; Anastasiia Shabotova of Ukraine pic.twitter.com/KpkZoBLP6J

.

— Sarah Archer (@Sarcher) February 6, 2022