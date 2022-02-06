16-річна українська фігуристка ефектно дебютувала у Пекіні під “Щедрик”, фото - НОК

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Ракурс

На Іграх-2022 6 лютого представники фігурного катання продовжили командну першість короткою програмою у жінок, де Україну представила 16-річна дебютанка Олімпійських ігор Анастасія Шаботова.

За техніку Шаботова отримала 35,63 бала. А от компоненти програми під «Щедрика» судді оцінили не дуже високо — на 26,86. У підсумку цього вистачило для сьомого місця, яке дало команді додаткові чотири очки.

Складно передати словами відчуття та емоції від старту на Олімпійських іграх. Це неймовірно! Під час прокату намагалася насолодитися кожним моментом. Не відчувала хвилювання, але, можливо, була трохи скованою. Після виступу не могла стримати сльози: я побачила олімпійські кільця й ще раз зрозуміла, наскільки круто бути тут, — цитує Шаботову Національний олімпійський комітет.

Дебют 16-річної української фігуристки прокоментувала її наставниця Марина Амірханова.

Елементи виконані досить якісно. Судді поставили нижчі оцінки, ніж ми очікували. Можливо, їй не вистачило презентації, переконливості. Безумовно, дебют вдався, але досвіду не вистачило, — сказала тренер.

Для спортсменки це перший в її кар'єрі дорослий міжнародний старт такого високого рівня. Шаботова пропустила чемпіонат Європи через коронавірус, а через свій юний вік у минулому році ще не могла стартувати на дорослих змаганнях.

На Олімпіаді Настя відкатала поки не найскладнішу свою програму. Більш потужніший виступ вони з тренером запланували зробити вже в індивідуальній першості.

Українська збірна з фігурного катання завершила участь у командному турнірі на Олімпійських іграх-2022. Україна вперше за вісім років брала участь у цьому виді й так само, як у Сочі-2014, не подолала кваліфікацію. Команда посіла десяте місце з десяти збірних, а до наступного етапу проходили топ-5.

У першій половині командного турніру кожна збірна представляла по одній короткій програмі в чотирьох дисциплінах: чоловічому й жіночому одиночних катаннях, спортивних парах і танцях на льоду.

Через позитивний тест на коронавірус у одиночника Івана Шмуратка Україна була представлена лише в трьох із чотирьох дисциплін. Шмуратку забракло всього одного дня, щоб встигнути виступити в команднику, адже фігурист уже отримав два негативні тести та зможе представити країну в особистих змаганнях.

У заявці Шаботової сьогодні стояв один із найскладніших стрибків у жіночому катанні — потрійний аксель, який раніше вдавався на Олімпійських іграх лише трьом спортсменкам. Проте Шаботова все ж не виконувала цей елемент під час самого виступу й замінила його на подвійний.

До лідерів після двох днів змагань в командних змаганнях входять збірні ОКР, США, Японії, Канади та Китаю.