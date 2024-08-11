За 15 днів Олімпіади Україна виборола 12 нагород - медальний залік Ігор-2024

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За 15 днів Олімпіади Україна виборола 12 нагород: медальний залік Ігор-2024

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Українці завоювали 3 золотих, 5 срібних і 4 бронзові медалі.

Із таким доробком Україна посідає 21 місце в медальному заліку Олімпіади-2024.

10 серпня українці завоювали срібну медаль у вільній боротьбі (Ірина Коляденко з Ірпеня, вагова категорія до 62 кг).

Українці мають ще одну надію на бронзу — це борець Муразі Мчедлідзе.

У вільній боротьбі його сутичка стартує о 12.00. Це вагова категорія до 97 кг. Мчедлідзе виступає за Дніпро.

Як і раніше, головна інтрига — це протистояння на вершині неофіційного медального заліку між США і Китаєм.

За підсумками п’ятниці в активі обох команд було по 33 золоті нагороди, при цьому в американців значно більше срібла. І американці, і китайці минулий день провели потужно. Однак, успішнішими виявилися представники Піднебесної. Вони здобули всього сім нагород, але шість із них — золоті.

Перед останнім днем Олімпійських ігор у скарбничці Китаю 90 нагород: 39 — золотих, 27 — срібних і 24 бронзових та перше місце на вершині таблиці.

Утім, у підсумку американці не сильно відстали.

Під час змагального дня вони програвали головним конкурентам у медальному заліку одразу три-чотири золота, але все надолужили, щойно розпочалася легка атлетика: там зоряно-смугастим вдалося домогтися одразу трьох перемог.

Не підкачали і дівчата-футболістки, які перемогли бразилійок, а також баскетбольна «Дрім-тім», яка у вирішальному матчі обіграла Францію.

Перед останнім, вирішальним днем у США 122 медалі: 38 — золотих, і однакова кількість бронзи та срібла — по 42.

Об'єктивно, в останній день у американців більше шансів повернутися на перше місце, ніж у китайців його зберегти.

Штати зіграють у фіналах у жіночому баскетболі та волейболі, а також зможуть поборотися за золото в жіночій боротьбі.

Збірна Японії, завдяки двом золотим нагородам, зуміла наздогнати австралійців за кількістю медалей найвищої проби та нав’язати боротьбу за третє місце. Обидві збірні мають тепер по 18 золотих.

Однак, наразі спортсмени Країни сонця, що сходить, мають гірші показники за медалями нижчого ґатунку перед представниками Зеленого континенту.

Відзначимо й успіхи господарів Олімпіади-французів, які завдяки двом сходженням на п'єдестал змогли потіснити з п’ятого місця команду Сполученого Королівства.

Церемонія закриття ХХХІІІ Олімпійських Ігор у Парижі розпочнеться о 22.00.