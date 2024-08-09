Україна здобула «срібло» Олімпіади з веслування на двійках

Україна здобула «срібло» Олімпіади з веслування. Фото: НОК

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Україна здобула нагороди Олімпіади в Парижі з веслування на каное.

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Українські спортсменки Анастасія Рибачок та Людмила Лузан здобули «срібло» Ігор у веслуванні в каное-двійці на дистанції 500 м. Представниці України випередили своїх канадських суперниць із Канади на 0,06 секунди, фінішувавши другими. Про це свідчить трансляція змагань.

Золоті медалі парижської Олімпіади здобули представниці Китайської Народної Республіки — китаянки Сюй Шисяо та Сунь Мен’я є чинними олімпійськими чемпіонками.

Нагадаємо, 8 серпня народний депутат від партії «Слуга народу» Жан Беленюк приніс Україні бронзову медаль у греко-римській боротьбі (вага до 87 кг) на Олімпійських іграх у Парижі.