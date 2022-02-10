Ковід вкрав надію на медаль України на Олімпіаді в Пекіні

Збірна України з фристайлу. Фото: mukachevo.net

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Перший турнір з лижної акробатики на зимових Олімпійських іграх 2022 року відбудеться без України.

Збірна України в старт-листі на змагання відсутня через позитивні тести на коронавірус у трьох лижних акробатів — Дмитра Котовського, Олександра Окіпнюка та Анастасії Новосад. Раніше Україна стала однією з восьми збірних, що виборола право змагатися на Олімпіаді-2022 в командному турнірі з лижної акробатики. Про це 10 лютого повідомляє «Суспільне».

Зазначається, що Україну на Іграх у Пекіні представляють п’ятеро лижних акробатів — Олександр Абраменко, Дмитро Котовський, Олександр Окіпнюк, Анастасія Новосад та Ольга Полюк.

Також стало відомо, що крім України, на старт не вийде збірна Казахстану. Загалом у старт-листі на командний турнір залишилися лише шість команд — Білорусь, Канада, ОКР, Швейцарія, США, Китай.

Як відомо, командний турнір з лижної акробатики дебютує на Олімпіаді-2022. На рівні Кубка світу з фристайлу вже проходили змагання у командному турнірі, а українські спортсмени сезоні 2021/22 двічі здобували бронзові медалі.

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Нагадаємо, представників Російського олімпійського комітету підозрюють у вживанні допінгу. У цих спортсменів можуть забрати «золото», яке вони виграли в командному турнірі з фігурного катання.

Джерело: «Суспільне»