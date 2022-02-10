СБУ объявила о задержании шпиона-террориста, работавшего на Беларусь. Фото:

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Ракурс

Теракт в Киеве предупредила Служба безопасности Украины — в ходе спецоперации разоблачили вражеского агента, который готовил совершение теракта.

Агентом оказался местный житель, завербованный представителями одной из государственных структур Беларуси. Для совершения теракта злоумышленник приобрел транспортное средство, легковоспламеняющиеся материалы и пиротехнику. Правоохранители задержали террориста на попытке поджога автомобиля возле здания одной из столичных общественных организаций. Об этом 10 февраля сообщил пресс-центр СБУ.

Также киевлянин запугивал журналистов и иностранцев — наносил надписи с угрозами и провокациями возле их домов на территории Киева и осуществлял сообщения о псеводминировании.

Правоохранители выяснили, что шпион-террорист также организовывал несанкционированные митинги вблизи зарубежных дипломатических представительств. Вражеский агент такими действиями хотел расшатать внутренне-политическую обстановку в Украине и дискредитировать государство перед Евросоюзом и гражданами Беларуси. Кроме того, злоумышленник собирал данные об украинских военнослужащих из приграничных районов.

Задержанный рассказал, что его завербовали через одну из анонимных групп мессенджера Telegram. Для связи с «кураторами» использовал запрещенные российские электронные почтовые сервисы. Деньги за свою деятельность он получал на свою банковскую карточку.

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Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила агента военной разведки России, который планировал ряд терактов в Одессе. Злоумышленника задержали «на горячем», когда он вербовал исполнителя для будущих преступлений.