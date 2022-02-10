Власні світлофори пообіцяли велосипедистам в Україні

https://racurs.ua/ua/n166860-vlasni-svitlofory-poobicyaly-velosypedystam.html

Ракурс

Світлофори для велосипедистів пообіцяли створити в Україні. Наразі фахівці оновлюють держстандарти.

Координатор Асоціації велосипедистів Києва Вадим Денисенко пояснив, що світлофори програмуватимуть так, щоб ті стали «зеленими» на кілька секунд раніше від автомобільних. Про це він розповів на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, так велосипедисти в момент старту машин встигають доїхати до середини перехрестя і водії їх бачать до початку руху.

Водночас киянин Вадим Січкарук зауважує, що оновлений стандарт не передбачає велосвітлофори, які дублюють сигнали пішохідного світлофора.

Проблема полягає в тому, що коли велосипедна доріжка проходить поряд з пішохідним переходом, який регулюється світлофором, у велосипедиста не буде жодного права рухатися на велосипеді (адже сигнал лише для пішоходів), тому прийдеться спішуватись, — пояснює він.

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Також Січкарук додав, що діаметр лінзи велосвітлофорів визначили у 200 та 300 мм — це розміри транспортних світлофорів, які використовують на магістральних вулицях. А діаметр 100 мм, який зараз використовується — відсутній. Зараз є перша редакція оновленого держстандарту, до якої громадяни можуть внести пропозиції до 28 лютого 2022 року.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що правила дорожнього руху (ПДР) оновили в Україні. Нововведення розробили з урахуванням вимог Конвенції про дорожні знаки та сигнали.