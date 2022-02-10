Льготное растаможивание евроблях завершилось в Украине. Фото: autotheme.info

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Последний этап льготной растаможки автомобилей с европейской регистрацией, который распространялся на участников АТО/ООС, завершился в Украине.

Таможенники оформили свыше 88 тыс. «евроблях», а в бюджет привлекли более 3 млрд грн. Лидером среди таможен по количеству оформленных авто стала Закарпатская таможня — 15 тыс. 195 авто. На Киевской таможне оформили 11 тыс. 84 авто, Одесской — 10 тыс. 471 авто, Ивано-Франковской — 6 тыс. 27 авто и Черновицкой — 5 тыс. 636 авто. Об этом сообщила Государственная таможенная служба.

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Отмечается, что с 10 ноября полиция может останавливать нерастаможенные «евробляхи», накладывать на их владельцев штрафы в 8 тыс. 500 грн и передавать данные об этих авто в Гостаможслужбу. А таможенники будут взимать штрафы за превышение сроков ввоза автомобилей. После уплаты штрафа автомобиль можно будет вывезти за границу или растаможить его в Украине. Нарушителям также грозит наложение ареста на счета и имущество.

Напомним, в сентябре Кабмин принял постановление, которое даст возможность через портал «Дія» подать необходимые документы, оплатить таможенный сбор и завершить таможенное оформление транспортного средства в автоматическом режиме.