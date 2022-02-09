Самолет из Британии доставил военную помощь Украине, фото: Алексей Резников

https://racurs.ua/n166829-voenno-tehnicheskuu-pomosch-dlya-terroborony-dostavil-britanskiy-samolet-video.html

Ракурс

В Украину 8 и 9 февраля прибыли очередные грузы с военно-технической помощью Великобритании.

На этот раз речь идет о военном имуществе и снаряжении для нужд сил Территориальной обороны Вооруженных сил Украины, в частности, бронежилеты и шлемы. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

Я благодарю наших партнеров за их непреклонную политико-дипломатическую поддержку и военную помощь, — добавил Резников.

Видео разгрузки в аэропорту самолета с британской помощью опубликовало агентство Reuters.

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Напомним, недавно Канада отправила в Украину самолет с нелетальной военной помощью — разведывательным оборудованием, средствами индивидуальной защиты и оборудованием для ведения наблюдения.