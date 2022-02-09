Літак з Британії доставив військово допомогу Україні, фото: Олексій Резніков

https://racurs.ua/ua/n166829-viyskovo-tehnichnu-dopomogu-dlya-teroborony-dostavyv-brytanskyy-litak-video.html

Ракурс

До України 8 та 9 лютого прибули чергові вантажі з військово-технічною допомогою Великої Британії.

Цього разу йдеться про військове майно та спорядження для потреб сил Територіальної оборони Збройних сил України, зокрема бронежилети та шоломи. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

Я дякую нашим партнерам за їхню непохитну політико-дипломатичну підтримку та військову допомогу, — додав Резніков.

Відео розвантаження в аеропорту літака з британською допомогою опублікувало агентство Reuters.

Також сьогодні прибув вже дев’ятий літак з додатковою військовою допомогою США. Він доставив до України бойові патрони.

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Нагадаємо, нещодавно Канада відправила до України літак з нелетальною військовою допомогою — розвідувальним обладнанням, засобами індивідуального захисту та обладнанням для ведення спостереження.