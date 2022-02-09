Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Літак з Британії доставив військово допомогу Україні, фото: Олексій Резніков

Військово-технічну допомогу для тероборони доставив британський літак (ВІДЕО)

9 лют 2022, 15:32
999

До України 8 та 9 лютого прибули чергові вантажі з військово-технічною допомогою Великої Британії.

Цього разу йдеться про військове майно та спорядження для потреб сил Територіальної оборони Збройних сил України, зокрема бронежилети та шоломи. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

Я дякую нашим партнерам за їхню непохитну політико-дипломатичну підтримку та військову допомогу, — додав Резніков.

Відео розвантаження в аеропорту літака з британською допомогою опублікувало агентство Reuters.

Літак з Британії доставив військово допомогу Україні, фото: Олексій Резніков

Літак з Британії доставив військово допомогу Україні, фото: Олексій Резніков

Також сьогодні прибув вже дев’ятий літак з додатковою військовою допомогою США. Він доставив до України бойові патрони.


.

Літак з США доставив військово допомогу Україні, фото: Олексій Резніков

Нагадаємо, нещодавно Канада відправила до України літак з нелетальною військовою допомогою — розвідувальним обладнанням, засобами індивідуального захисту та обладнанням для ведення спостереження.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів