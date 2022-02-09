Юриста Коломойского призначили в АМКУ

https://racurs.ua/ua/n166828-urysta-kolomoyskogo-pryznachyly-v-amku.html

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Сергій Шершун, юрист олігарха Ігоря Коломойського й партнер юркомпанії Integrites, поповнив лави працівників Антимонопольного комітету України. Так юриста призначили державним уповноваженим АМКУ. Про це свідчить указ президента Володимира Зеленського від 8 лютого.

ЗМІ зауважують, що торік Шершун представляв інтереси Коломойского в спорі з АМКУ. Як пишуть «Наші гроші», юрист у 2021 році був захисником «Укртатнафти» олігарха у судовій суперечці проти Антимонопольного комітету. Він добивався відміни штрафу АМКУ 4,7 млрд грн за паливний картель автозаправок.

Шершун спеціалізується на проектах у сфері публічних закупівель, фармацевтики і роздрібної торгівлі, супроводжує клієнтів у справах щодо антимонопольних розслідувань та захисту від недобросовісної конкуренції, а також консультує з питань державної допомоги.

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Нагадаємо, Шершун вже працював держуповноваженим АМКУ у 2009−2015 роках, відповідав за дотримання законодавства про захист конкуренції у сферах телекомунікацій, фінансових послуг та транспорту.

Сергій Шершун є сином Миколи Шершуна, екс-нардепа від «Народного блоку Литвина» та «За єдину Україну», колишнього керівника «Рівнелісу» та Держкомітету лісового господарства.