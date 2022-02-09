Юриста Коломойского назначили в АМКУ

https://racurs.ua/n166828-urista-kolomoyskogo-naznachili-v-amku.html

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Сергей Шершун, юрист олигарха Игоря Коломойского и партнер юркомпании Integrites, пополнил ряды работников Антимонопольного комитета Украины. Так юрист был назначен государственным уполномоченным АМКУ. Об этом говорит указ президента Владимира Зеленского от 8 февраля.

СМИ отмечают, что в прошлом году Шершун представлял интересы Коломойского в споре с АМКУ. Как пишут «Наши деньги», юрист в 2021 году был защитником «Укртатнафты» олигарха в споре против Антимонопольного комитета. Он добивался отмены штрафа АМКУ в 4,7 млрд грн за топливный картель автозаправок.

Шершун специализируется на проектах в сфере публичных закупок, фармацевтики и розничной торговли, сопровождает клиентов по делам антимонопольных расследований и защиты от недобросовестной конкуренции, а также консультирует по вопросам государственной помощи.

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Напомним, Шершун уже работал госуполномоченным АМКУ в 2009—2015 годах, отвечал за соблюдение законодательства о защите конкуренции в сфере телекоммуникаций, финансовых услуг и транспорта.

Сергей Шершун — сын Николая Шершуна, экс-нардепа от «Народного блока Литвина» и «За единую Украину», бывшего руководителя «Ривнелиса» и Госкомитета лесного хозяйства.