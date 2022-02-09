«Аферист из Tinder» возглавил рейтинг популярности Netflix. Фото: TJ

https://racurs.ua/n166827-aferist-iz-tinder-vozglavil-reyting-populyarnosti-netflix-video.html

Ракурс

«Аферист из Tinder» (The Tinder Swindler), документальный фильм Netflix, стал самым популярным на стриминговом сервисе.

С 31 января по 6 февраля фильм собрал 45,8 млн часов просмотра и возглавил топ-10 самых успешных премьер Netflix в 92 странах. Об этом сообщает Deadline.

Режиссером проекта стала Фелисити Моррис. Ранее она спродюсировала сериал «Руки прочь от котиков! Охота на интернет-убийцу», получивший «Эмми».

Новый документальный фильм «Аферист из Tinder» посвящен Саймону Леваеву. Выдавая себя за сына израильского миллиардера Льва Леваева, он знакомился с девушками в Tinder.

Афера раскрылась после того, как расследование о Леваеве в 2019 году опубликовала норвежская газета VG — в редакцию обратились девушки из Скандинавии, потерявшие деньги.

Сюжет фильма рассказывает о трех женщинах, которые решили отомстить мошеннику из приложения для знакомств. Мужчина скрывается от правосудия нескольких стран. Его аккаунт в Tinder заблокирован.

Мужчина притворялся богатым и успешным бриллиантовым магнатом, завлекал женщин в интернете, а потом выманивал у них миллионы долларов, якобы чтобы защититься от угроз врагов. Женщины брали многомиллионные кредиты, чтобы помочь ему.

.

«Аферист из Tinder» получил большой отклик в интернете. Женщины удивляются, как пострадавшие от проделок афериста могли взять многомиллионные кредиты.