Белохвостые дикие олени подхватили «Омикрон», фото: lagopus.ru

https://racurs.ua/n166826-antitela-k-omikronu-obnarujili-u-dikih-oleney-uchenye-opasautsya-novogo-shtamma.html

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Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 штамма «Омикрон» обнаружили у диких белохвостых оленей в США.

Это первые дикие животные, у которых документально подтверждено заражение штаммом «Омикрон». Об этом говорится в статье ученых из Пенсильванского университета, опубликованной на сервисе препринтов medRxiv.

Антитела к коронавирусу были обнаружены у 19 из 131 отобранных случайно представителей этого вида, общая популяция которых в дикой природе составляет 30 млн особей.

Дальнейшее изучение показало, что у животных распространяется штамм «Омикрон». В настоящее время этот вариант коронавируса обнаружен у оленей в 15 штатах.

Также установлено, что олени заразились SARS-CoV-2 от людей.

Циркуляция вируса в популяции животных всегда повышает вероятность его возвращения к людям, но что важнее, она предоставляет вирусу больше возможностей для развития в новые варианты, — цитирует агентство Reuters одного из исследователей. — Когда вирус полностью мутирует, он может выйти из-под защиты нынешней вакцины. Поэтому нам придется снова менять вакцину.

Стоит добавить, что коронавирус, но других штаммов, ранее уже обнаруживали у диких оленей в американском штате Огайо. Кроме того, SARS-CoV-2 в 2020 году обнаруживали у животных в зоопарке Нью-Йорка.

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В Дании в 2020 году было решено забить миллионы норок, среди которых распространилась опасная форма коронавируса.

Источник: medRxiv, Reuters