Исчезновение видео с места ДТП с Трухиным объяснили следователи ГБР

https://racurs.ua/n166825-ischeznovenie-video-s-mesta-dtp-s-truhinym-obyasnili-sledovateli-gbr.html

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Расследование ДТП с участием нардепа-«слуги» Александра Трухина продолжается, и сегодня Госбюро расследований обнародовало новые детали. В частности, следователи установили, что из наиболее приближенных по времени к моменту ДТП участков дороги «Полтава — Борисполь» на камерах наблюдения зафиксировано, что за рулем авто находилось лицо в одежде красного цвета.

В то же время, видеозаписи с камер наблюдения от указанного места до самого места совершения ДТП следователями ГБР не получены. По запросу ГБР подрядная организация официально сообщила, что в связи с проведением ремонта автодороги и замены дорожной инфраструктуры, системы видеонаблюдения на этом участке были временно демонтированы, — говорится в комментарии Госбюро.

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Вместе с тем ГБР убеждает, что осознает «ответственность перед обществом в установлении истины в ДТП с машиной Трухина». Директор ГБР Алексей Сухачев на заседании комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности напомнил, что авария произошла 23 августа, а материалы уголовного производства поступили от Нацполиции только 2 сентября 2021 года, то есть на десятый день после ДТП. Вдоль маршрута движения авто размещено более 1 тыс. камер видеонаблюдения, из которых уже было осмотрено 30 часов видео.