Папа Римский. Фото: Reuters

https://racurs.ua/n166824-voyna-budet-bezumiem-papa-rimskiy-prizval-moskvu-ne-vtorgatsya-v-ukrainu.html

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Война в Украине после полномасштабного вторжения России будет «безумием», заявил Папа Римский Франциск.

Он надеется, что напряженность между Киевом и Москвой удастся преодолеть путем мирного диалога. Об этом Папа Римский заявил во время общей аудиенции в среду, 9 февраля, сообщает Reuters.

Также Франциск поблагодарил людей, принявших участие в Международном дне молитвы за мир в Украине 26 января. Он считает, что переговоры в нормандском формате помогут остановить российскую агрессию.

Давайте и дальше просить у Бога мира, чтобы напряженность и угрозу войны можно было преодолеть путем серьезного диалога. И не забывайте, что война — это безумие, — подчеркнул Папа Римский.

Понтифик добавил, что «те, кто преследует свои цели в ущерб другим, проявляют презрение к своему собственному человеческому естеству, поскольку все мы были созданы братьями и сестрами».

Я с обеспокоенностью слежу за возрастающей напряженностью, которая грозит нанести новый удар по миру на Украине и поставить под удар безопасность в Европе… Я призываю всех людей доброй воли вознести молитвы Всевышнему, чтобы все действия и политические инициативы служили человеческому братству, а не частным интересам сторон, — заявил Папа Римский.

8 февраля глава УГКЦ митрополит Святослав Шевчук пригласил Папу Франциска посетить Украину. По его мнению, это будет способствовать миру на фоне угроз с российской стороны.

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Напомним, по данным американских СМИ, Россия сосредоточила у границ Украины около 70% сил и средств, необходимых для полномасштабного военного вторжения.

Источник: Reuters