Второй сорт – в Луганске ищут уборщиков исключительно с паспортом РФ

https://racurs.ua/n166823-vtoroy-sort-v-luganske-ischut-uborschikov-iskluchitelno-s-pasportom-rf-foto.html

Ракурс

Жить в фейковой ЛНР все мучительнее. Член украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Сергей Гармаш опубликовал очередное фотодоказательство этого.

В своих соцсетях Гармаш обнародовал объявление о поиске уборщиков в так называемом Госбанке Луганской народной республики.

Требования в вакансии следующие: наличие паспорта РФ и СНИЛС.

СНИЛС — это аббревиатура, обозначающая уникальный номер индивидуального лицевого счета застрахованного в системе обязательного пенсионного страхования России.

Оказывается, в «народных» «республиках» Донбасса российские «граждане» более «белые», чем местные «негры». Паспорта «республик» не котируются даже для работы в «республиканских» «государственных» учреждениях. Это прекрасно показывает, кто действительно управляет в Донецке и Луганске, — подписал фото Гармаш.

Ранее он обнародовал другое объявление: боевики искали пополнение для своих террористических войск. Военная комендатура Луганска искала людей на зарплату в 20 тыс. рублей (7,4 тыс. грн) и 24,5 тыс. руб. (9 тыс. грн), обещала «трехразовое питание» и «уютное солдатское общежитие». Об обязательных паспортах РФ в этом объявлении речь не шла.

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Летом 2021 года фейковые власти ЛДНР заявляли, что российские паспорта по упрощенной схеме получили 611 тыс. человек.

В апреле 2021 года министр внутренних дел группировки ЛНР Игорь Корнет сообщал, что российские паспорта по упрощенной схеме получили более 500 тыс. жителей квази-образований.