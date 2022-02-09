Другий сорт - в Луганську шукають прибиральників виключно з паспортом РФ (ФОТО)

https://racurs.ua/ua/n166823-drugyy-sort-v-lugansku-shukaut-prybyralnykiv-vykluchno-z-pasportom-rf-foto.html

Ракурс

Жити у фейковій ЛНР дедалі нестерпніше. Член української делегації у тристоронній контактній групі (ТКГ) Сергій Гармаш опублікував черговий фотодоказ цього.

У своїх соцмережах Гармаш оприлюднив фото оголошення про пошук прибиральників в так званий Держбанк Луганської народної республіки.

Вимоги у вакансії такі: наявність паспорта РФ та СНІЛС.

СНІЛС — це абревіатура, що означає унікальний номер індивідуального особового рахунку застрахованої особи в системі обов’язкового пенсійного страхування Росії.

Виявляється, у «народних» «республіках» Донбасу російські «громадяни» більш «білі», ніж місцеві «негри». Паспорти «республік» не котуються навіть для роботи в «республіканських» «державних» установах. Це чудово показує, хто насправді керує у Донецьку та Луганську, — підписав фото Гармаш.

Раніше Гармаш оприлюднив інше оголошення: бойовики шукали поповнення для своїх терористичних військ. Військова комендатура Луганська шукала людей на зарплату 20 тис. рублів (7,4 тис. грн) і 24,5 тис. руб. (9 тис. грн) та обіцяла «триразове харчування» і «затишний солдатський гуртожиток». Про обов’язкові паспорт РФ в цьому оголошенні не йшлося.

Влітку 2021 року фейкова влада ЛДНР хизувалася, що російські паспорти за спрощеною схемою отримали 611 тис. осіб.

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У квітні 2021 року міністр внутрішніх справ угруповання ЛНР Ігор Корнет повідомляв, що російські паспорти за спрощеною схемою отримали понад 500 тис. жителів квазі-утвореннь.