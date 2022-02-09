Папа Римський. Фото: Reuters

https://racurs.ua/ua/n166824-viyna-bude-bojevillyam-papa-rymskyy-zaklykav-moskvu-ne-vtorgatysya-v-ukrayinu.html

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Війна в Україні після повномасштабного вторгнення Росії буде «божевіллям», заявив Папа Римський Франциск.

Він сподівається, що напруженість між Києвом та Москвою вдасться подолати шляхом мирного діалогу. Про це Папа Римський заявив під час загальної аудієнції в середу, 9 лютого, повідомляє Reuters.

Також Франциск подякував людям, які взяли участь у Міжнародному дні молитви за мир в Україні 26 січня. Він вважає, що переговори в нормандському форматі допоможуть зупинити російську агресію.

Давайте й надалі благати Бога миру, щоб напруженість і загрозу війни можна було подолати шляхом серйозного діалогу. І не забуваймо, що війна — це божевілля, — наголосив Папа Римський.

Понтифік додав, що «люди, які переслідують свої цілі на шкоду іншим, виявляють зневагу до свого власного людського єства, оскільки всі ми були створені братами та сестрами».

Я із занепокоєнням стежу за зростаючою напруженістю, яка загрожує завдати нового удару по миру в Україні і поставити під удар безпеку в Європі… Я закликаю всіх людей доброї волі піднести молитви Всевишньому, щоб усі дії та політичні ініціативи служили людському братерству, а не приватним інтересам сторін, — заявив Папа Римський.

8 лютого голова УГКЦ митрополит Святослав Шевчук запросив Папу Франциска відвідати Україну. На його думку, це сприятиме миру на тлі загрози з російського боку.

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Нагадаємо, за даними американських ЗМІ, Росія зосередила біля кордонів України близько 70% сил та засобів, необхідних для повномасштабного військового вторгнення.

Джерело: Reuters