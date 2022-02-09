Зникнення відео з місця ДТП з Трухіним пояснили слідчі ДБР

https://racurs.ua/ua/n166825-znyknennya-video-z-miscya-dtp-z-truhinym-poyasnyly-slidchi-dbr.html

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Розслідування ДТП за участю нардепа-«слуги» Олександра Трухіна триває й сьогодні Держбюро розслідувань оприлюднило нові деталі. Зокрема, слідчі встановили, що з найбільш наближених за часом до моменту ДТП ділянок дороги «Полтава — Бориспіль» на камерах спостереження зафіксовано, що за кермом авто перебувала особа в одязі червоного кольору.

Водночас відеозаписи з камер спостереження від вказаного місця до самого місця скоєння ДТП слідчими ДБР не отримано. На запит ДБР підрядна організація офіційно повідомила, що у зв’язку з проведенням ремонту автодороги та заміни дорожньої інфраструктури, системи відеоспостереження на цій ділянці були тимчасово демонтовані, — йдеться у коментарі Держбюро.

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Разом з тим, ДБР переконує, що усвідомлює «відповідальність перед суспільством у встановленні істини у ДТП з машиною Трухіна».

Директор ДБР Олексій Сухачов на засіданні комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності нагадав, що аварія сталася 23 серпня, а матеріали кримінального провадження надійшли від Нацполіції лише 2 вересня 2021 року, тобто на десятий день після ДТП. Окрім цього, уздовж маршруту руху авто розміщено понад 1 тис. камер відеоспостереження, з яких вже оглянули 30 годин відео.