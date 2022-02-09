Білохвості дикі олені підхопили «Омікрон», фото: lagopus.ru

https://racurs.ua/ua/n166826-antytila-do-omikronu-vyyavyly-v-dykyh-oleniv-ucheni-pobouutsya-novogo-shtamu.html

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Антитіла до коронавірусу SARS-CoV-2 штаму «Омікрон» виявили у диких білохвостих оленів у США.

Це перші дикі тварини, у яких документально підтверджено зараження штамом «Омікрон». Про це йдеться у статті учених з Пенсильванського університету, опублікованій на сервісі препринтів medRxiv.

Антитіла до коронавірусу виявили у 19 з 131 відібраних випадково представників цього виду, загальна популяція яких у дикій природі становить 30 млн особин.

Подальше вивчення показало, що з тварин поширюється штам «Омікрон». Наразі цей варіант коронавірусу виявлено у оленів у 15 штатах.

Також встановлено, що олені заразилися SARS-CoV-2 від людей.

Циркуляція вірусу в популяції тварин завжди підвищує ймовірність його повернення до людей, але, що важливіше, вона надає вірусу більше можливостей для розвитку в нові варіанти, — цитує агентство Reuters одного з дослідників. — Коли вірус повністю мутує, він може вийти з-під захисту нинішньої вакцини. Тому нам доведеться знову змінювати вакцину.

Варто додати, що коронавірус, але інших штамів, раніше вже виявляли у диких оленів в американському штаті Огайо. Крім того, SARS-CoV-2 у 2020 році виявляли у тварин в зоопарку Нью-Йорка.

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У Данії у 2020 році було вирішено забити мільйони норок, серед яких поширилася небезпечна форма коронавірусу.

Джерело: medRxiv, Reuters