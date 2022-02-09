«Аферист із Tinder» очолив рейтинг популярності Netflix. Фото: TJ

https://racurs.ua/ua/n166827-aferyst-iz-tinder-ocholyv-reytyng-populyarnosti-netflix-video.html

Ракурс

«Аферист з Tinder» (The Tinder Swindler), документальний фільм Netflix, став найпопулярнішим на стрімінговому сервісі.

З 31 січня по 6 лютого фільм зібрав 45,8 млн годин перегляду та очолив топ-10 найуспішніших прем'єр Netflix у 92 країнах. Про це повідомляє Deadline.

Режисером проекту стала Фелісіті Морріс. Раніше вона спродюсувала серіал «Руки геть від котиків! Полювання на інтернет-вбивцю», який отримав «Еммі».

Новий документальний фільм «Аферист з Tinder» присвячений Саймону Леваєву. Видаючи себе за сина ізраїльського мільярдера Льва Леваєва, він знайомився з дівчатами в Tinder.

Афера розкрилася після того, як розслідування про Леваєва у 2019 році опублікувала норвезька газета VG — до редакції звернулися дівчата зі Скандинавії, які втратили гроші.

Сюжет фільму розповідає про трьох жінок, які вирішили помститися шахраю із додатку для знайомств. Чоловік ховається від правосуддя кількох країн. Його обліковий запис Tinder заблокований.

Чоловік прикидався багатим і успішним діамантовим магнатом, зваблював жінок в інтернеті, а потім виманював у них мільйони доларів, нібито щоб захиститися від погроз ворогів. Жінки брали багатомільйонні кредити, щоб допомогти йому.

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«Аферист з Tinder» отримав великий відгук в інтернеті. Жінки дивуються, як постраждалі від витівок афериста могли взяти багатомільйонні кредити.