Чому Британія допомагає Україні, розповів посол у Лондоні

https://racurs.ua/ua/n166864-chomu-brytaniya-dopomagaie-ukrayini-rozpoviv-posol-u-londoni.html

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Велика Британія на тлі посилення російської агресії та загрози нападу не залишила Україну без військової допомоги.

Чому Лондон активно допомагає нашій країні, пояснив посол України у Великій Британії Вадим Пристайко в інтерв’ю LIGA.net.

За його словами, півтора року тому Лондон зробив integrated review — огляд глобальної системної зовнішньої політики Британії, яка вийшла з Євросоюзу. Після цього британський уряд відкрив для себе «нову реальність».

Британія вирішила, що світ досить змінився і потрібно визначити нові цілі. У цьому невеликому документі Україна згадується двічі. Україна посіла в очах британців своє місце, хоч і не скажу, що воно є визначальним. І для них це не пусті слова, — заявив Пристайко.

Він додав, що Британія своїм прикладом постачання зброї в Україну показує іншим країнам, що це не забаганка, не конкуренція США з Росією, а серйозна системна зміна.

Нагадаємо, Україна отримає від Великої Британії ракети, що дозволять протистояти Росії на морі. Україна та Велика Британія вже підписали військові угоди на 2 млрд дол., які передбачають реалізацію кількох проектів.

Перший — побудова в Шотландії двох кораблів, які переобладнуються під потреби українських військових. Другий — побудова кораблів спочатку на верфях у Великій Британії, потім в Україні.

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Третій проект — це ракетне озброєння. Крім того, Британія готова розробити санкції проти оточення Путіна.

Джерело: LIGA.net