Шесть лавин снега сошло в Карпатах. Фото: lenta.ua

https://racurs.ua/n166866-shest-lavin-soshli-v-karpatah-spasateli-preduprejdaut-ob-opasnosti.html

Ракурс

Шесть лавин метельного снега сошло с горы Брецкул в Карпатах — никто не пострадал.

Лавины были объемом 160, 300, 60, 280, 300, 270 куб. м. По всему склону горы наблюдают незначительный сдвиг снега. Об этом 10 февраля сообщило управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской областной государственной администрации.

На Прикарпатье 10 февраля объявили штормовое предупреждение. В области ожидают западный ветер 15−20 м/с. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщали, что 10−11 февраля на высокогорье Закарпатской и в горах Львовской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность.

Как известно, гора Брецкул — одна из горных вершин массива Черногора. Ее высота составляет 1 тыс. 911 м. А гора Пожижевская — одна из вершин украинских Карпат, ее высота 1 тыс. 822 м.

Тем временем «Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook сообщил, что по состоянию на 8.30 10 февраля на горе Поп Иван Черногорский облачно, а видимость составляет 30−40 м. Ветер фиксируется юго-западный и западный 10−13 м/с, а температура воздуха составляет 5° по Цельсию.

.

Напомним, в декабре 2021 года группа российских военных попала под лавину в Южной Осетии — оккупированных страной-агрессором территории Грузии.