Борщ. Фото: istock

https://racurs.ua/n166865-borsch-ot-klopotenko-podorojal-infografika.html

Ракурс

Индекс борща в Украине существенно вырос — порция на четверых человек, приготовленная по традиционному рецепту, будет стоить 80,92 грн в феврале 2022 года.

В сравнении с февралем 2021 года цена выросла более чем на 30%. Об этом свидетельствует свежий индекс борща от экспертов BRDO.

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Все ингредиенты борща за год подорожали от незначительных 5% до существенных 284,4%. Больше всего выросли цены на овощи. В сравнении с февралем 2021 года, более чем вдвое «взлетели» цены свеклы и моркови, и почти в четыре раза — цена капусты. Единственный овощ, цена которого почти не возросла — картофель (+5,05%). Также минимально подорожали свинина (+12,03%) и сметана (+8,78%).

Напомним, ранее мы сообщали, что день борща хочет установить Верховная Рада. Соответствующая инициатива в виде проекта постановления № 6361 30 ноября появилась на сайте украинского парламента.