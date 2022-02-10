Борщ. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n166865-borsch-vid-klopotenka-podorojchav-infografika.html

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Індекс борщу в Україні істотно зріс — порція на чотирьох осіб, приготована за традиційним рецептом, коштуватиме 80,92 грн в лютому 2022 року.

У порівнянні з лютим 2021 року ціна зросла більше ніж на 30%. Про це свідчить свіжий «індекс борщу» від експертів BRDO.

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Всі інгредієнти борщу за рік подорожчали від незначних 5% до істотних 284,4%. Найбільше зросли ціни на овочі. У порівнянні з лютим 2021 року, більш ніж вдвічі «злетіли» ціни буряка та моркви, і майже в чотири рази — ціна капусти. Єдиний овоч, ціна якого майже не зросла — картопля (+5,05%). Також мінімально подорожчали свинина (+12,03%) та сметана (+8,78%).

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що день борщу хоче встановити Верховна Рада. Відповідна ініціатива у виді проекту постанови № 6361 30 листопада з’явилася на сайті українського парламенту.