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Российских оккупантов засыпало лавиной в Южной Осетии, фото:

Российские оккупанты попали под лавину в Грузии

21 дек 2021, 20:50
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Российские военные попали под лавину в Южной Осетии — оккупированной страной-агрессором территории Грузии.

Инцидент произошел сегодня, 21 декабря, у южного портала Рокского тоннеля — автомобильного тоннеля через Главный Кавказский хребет на Рокском перевале под горой Сохс, соединяющего Южную Осетию с Северной Осетией (субъектом РФ). Об этом сообщает агентство ТАСС.

Отмечается, что всего под лавину попали пятеро военных из состава охраны тоннеля. Кабинку, в которой они находились, накрыло лавиной.

В настоящее время спасатели достали троих военных — двоих из них, к которым добрались быстрее, госпитализировали в состоянии легкой тяжести. Третий находился под лавиной почти пять часов, его состояние тяжелое.

Еще двоих военных разыскивают.


Напомним, в июне 2014 года «власти» Южной Осетии признали независимость так называемых ДНР и ЛНР.

Источник: ТАСС


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