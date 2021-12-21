Российские оккупанты попали под лавину в Грузии

Российские оккупанты попали под лавину в Грузииhttps://racurs.ua/n164752-rossiyskie-okkupanty-popali-pod-lavinu-v-gruzii.htmlРакурс
Российские военные попали под лавину в Южной Осетии — оккупированной страной-агрессором территории Грузии.
Инцидент произошел сегодня, 21 декабря, у южного портала Рокского тоннеля — автомобильного тоннеля через Главный Кавказский хребет на Рокском перевале под горой Сохс, соединяющего Южную Осетию с Северной Осетией (субъектом РФ). Об этом сообщает агентство ТАСС.
Отмечается, что всего под лавину попали пятеро военных из состава охраны тоннеля. Кабинку, в которой они находились, накрыло лавиной.
В настоящее время спасатели достали троих военных — двоих из них, к которым добрались быстрее, госпитализировали в состоянии легкой тяжести. Третий находился под лавиной почти пять часов, его состояние тяжелое.
Еще двоих военных разыскивают.
Напомним, в июне 2014 года «власти» Южной Осетии признали независимость так называемых ДНР и ЛНР.
Источник: ТАСС