Російські окупанти потрапили під лавину в Грузії

Російських окупантів засипало лавиною в Південній Осетії, фото:

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Російські військові потрапили під лавину в Південній Осетії — окупованій країною-агресором території Грузії.

Інцидент стався сьогодні, 21 грудня, біля південного порталу Рокського тунелю — автомобільного тунелю через Головний Кавказький хребет на Рокському перевалі під горою Сохс, який з'єднує Південну Осетію з Північною Осетією (суб'єктом РФ). Про це повідомляє агентство ТАСС.

Зазначається, що загалом під лавину потрапили п’ятеро військових зі складу охорони тунелю. Кабінку, в якій вони перебували, накрило лавиною.

Наразі рятувальники дістали трьох військових — двох з них, до яких дісталися швидше, госпіталізували в стані легкої тяжкості. Третій перебував під лавиною майже п’ять годин, його стан тяжкий.

Ще двох військових розшукують.

Нагадаємо, у червні 2014 року «влада» Південної Осетії визнала незалежність так званих ДНР та ЛНР.

Джерело: ТАСС