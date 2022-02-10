Шість лавин хуртовинного снігу зійшло у Карпатах. Фото: lenta.ua

https://racurs.ua/ua/n166866-shist-lavyn-ziyshly-u-karpatah-ryatuvalnyky-poperedjaut-pro-nebezpeku.html

Ракурс

Шість лавин хуртовинного снігу зійшло з гори Брецкул у Карпатах — ніхто не постраждав.

Лавини були об'ємом 160, 300, 60, 280, 300, 270 куб. м. По всьому схилу гори спостерігають незначне зрушення снігу. Про це 10 лютого повідомило управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

На Прикарпатті 10 лютого оголосили штормове попередження. В області очікують західний вітер 15−20 м/с. У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомляли, що 10−11 лютого на високогір’ї Закарпатської та у горах Львівської областей зберігається значна сніголавинна небезпека.

Як відомо, гора Брецкул — одна з гірських вершин масиву Чорногора. Її висота становить 1 тис. 911 м. А гора Пожижевська — одна з вершин українських Карпат, її висота 1 тис. 822 м.

Тим часом «Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост» у Facebook повідомив, що станом на 8.30 10 лютого на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, а видимість складає 30−40 м. Вітер фіксується південно-західний та західний 10−13 м/с, а температура повітря складає 5° за Цельсієм.

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Нагадаємо, у грудні 2021 року група російських військових потрапила під лавину в Південній Осетії — окупованій країною-агресором території Грузії.