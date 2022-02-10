https://racurs.ua/n166868-chetyre-goroda-ukrainy-popali-v-mirovoy-top-po-kolichestvu-probok-spisok.html

Ракурс

Пробки в Киеве являются одними из самых интенсивных в мире — столица Украины переместилась на третье место с седьмого среди 404 городов мира по количеству автомобильных пробок на дорогах.

В среднем поездки киевлян занимают на 56% больше времени, чем могли бы занимать на пустых дорогах, ранее этот показатель составлял 51%. Об этом сообщает компания TomTom в ежегодном рейтинге Traffic Index.

При такой загруженности дорог получасовая поездка занимает на 17 минут больше. В то же время среднее время в пути в столице увеличилось на три минуты в день в 2021 году по сравнению с прошлым годом. В целом в пробках Киев в прошлом году простоял 229 часов, или 9,5 дня. В 2020 году — 207 часов, или 8,5 дня соответственно.

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Киев уступает лидерство по уровню пробок на дорогах Стамбулу и Москве. Первое место в мире по уровню пробок в 2021 году занял Стамбул — 62% задержки, второе место — Москва с 61%. В Traffic Index 2021 вошли еще три украинских города: Одесса (6-е место), Харьков (12-е место), Днепр (25-е место).

Напомним, ранее мы сообщали, что в Киеве в 2022 году продолжат проводить капитальные ремонты улиц. Планами на следующий год поделился «Киевавтодор». Там рассказали, где ожидать пробок.