ФИФА опубликовала первый в году рейтинг сборных — Украина потеряла две позиции

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Ракурс

ФИФА опубликовала очередной рейтинг национальных сборных — первый в 2022 году. В нем Украина занимает 27 место, потеряв две позиции.

У сине-желтых 1535,08 балла. Среди представителей УЕФА наша команда на 15 месте.

Шотландия, соперник сборной Украины в плей-офф отбора на Чемпионат мира 2022 года и Лиге наций, занимает в реестре 40 место (-2). Другие оппоненты в ЛН — Ирландия и Армения — находятся на 49 (-2) и 92 (0) позициях соответственно.

Рейтинг ФИФА на 10 февраля 2022 года:

Бельгия — 1828,45. Бразилия — 1823,42. Франция — 1786,15. Аргентина — 1766,99. Англия — 1755,52. Италия — 1740,77. Испания — 1704,75. Португалия — 1660,25. Дания — 1654,54. Нидерланды — 1653,73.

…27. УКРАИНА — 1535,08

В этом году национальная сборная Украины продолжит борьбу в квалификации ЧМ-2022, примет участие в розыгрыше Лиги наций-2022/2023 и может сыграть в финальной части катарского мундиаля в ноябре-декабре.

Начнёт год команда Александра Петракова 24 марта полуфинальным матчем плей-офф отбора ЧМ-2022 против Шотландии. В случае победы в Глазго 29 марта в финале сборная Украины сыграет в гостях с победителем пары Уэльс — Австрия, в противном случае — проведет спарринг с неудачником этого поединка, который состоится в Кардиффе.

Летом сборная Украины стартует в Лиге наций-2022/2023. 4 и 7 июня сине-желтые сыграют соответственно в Ирландии и Шотландии, 11 и 14 июня будут принимать Армению и Ирландию. Еще две встречи запланированы в сентябре: 23 в Армении и 26 дома с Шотландией. Выездной матч с армянами начнется в 19.00 по киевскому времени, остальные официальные поединки — в 21.45.

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Чемпионат мира 2022 года состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.