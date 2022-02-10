ФІФА опублікувала перший у році рейтинг збірних - Україна втратила дві позиції

https://racurs.ua/ua/n166889-fifa-opublikuvala-pershyy-u-roci-reytyng-zbirnyh-ukrayina-vtratyla-dvi-pozyciyi.html

Ракурс

ФІФА опублікувала черговий рейтинг національних збірних — перший у 2022 році. У ньому Україна посідає 27 місце, втративши дві позиції.

Синьо-жовті мають 1535,08 бала. Серед представників УЄФА наша національна команда на 15 місці.

Шотландія, суперник збірної України в плей-офф відбору на Чемпіонат світу 2022 року та у Лізі націй, посідає в реєстрі 40 місце (-2). Інші опоненти в ЛН — Ірландія та Вірменія — перебувають на 49 (-2) та 92 (0) позиціях відповідно.

Рейтинг ФІФА на 10.02.2022

Бельгія — 1828,45 Бразилія — 1823,42 Франція — 1786,15 Аргентина — 1766,99 Англія — 1755,52 Італія — 1740,77 Іспанія — 1704,75 Португалія — 1660,25 Данія — 1654,54 Нідерланди — 1653,73

…27. УКРАЇНА — 1535,08

Цьогоріч національна збірна України продовжить боротьбу у кваліфікації ЧС-2022, візьме участь у розіграші Ліги націй-2022/2023 і може зіграти у фінальній частині катарського мундіалю в листопаді—грудні.

Розпочне рік команда Олександра Петракова 24 березня півфінальним матчем плей-офф відбору ЧС-2022 проти Шотландії. У разі перемоги в Глазго 29 березня у фіналі збірна України зіграє в гостях із переможцем пари Уельс — Австрія, в іншому випадку — проведе спаринг із невдахою цього поєдинку, що відбудеться в Кардіффі.

Улітку збірна України стартує в Лізі націй-2022/2023. 4 та 7 червня синьо-жовті зіграють відповідно в Ірландії та Шотландії, 11 та 14 червня прийматимуть Вірменію та Ірландію. Ще дві зустрічі заплановано у вересні: 23 — у Вірменії та 26 — вдома із Шотландією. Виїзний матч із вірменами розпочнеться о 19.00 за київським часом, решта офіційних поєдинків — о 21.45.

.

Чемпіонат світу 2022 року відбудеться у Катарі з 21 листопада до 18 грудня.