Боевые группы НАТО появятся в Черном море в ответ на провокации России. Фото: НАТО

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Агрессия России в Черном море не осталась без внимания НАТО. После объявления РФ морской блокады Альянс планирует разместить боевые группы НАТО в Черноморском регионе.

Об этом на совместной пресс-конференции с премьером Великобритании Борисом Джонсоном заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

Мы сейчас рассматриваем возможность создания боевых групп, например, в Черноморском регионе в Румынии, — сказал генсек НАТО.

Также он поблагодарил главу британского правительства за участие в сдерживании России на восточном фланге Альянса. НАТО также планирует еще больше усилить свое присутствие в этом регионе.

НАТО — оборонный союз и наша цель — сохранять мир, предотвращать конфликт, — добавил Столтенберг, объяснив, что у Альянса нет агрессивных намерений.

Этот тезис подтвердил и Джонсон, заявив, что цель НАТО — поддерживать мир на континенте. По мнению британского премьера, пока Альянс успешно с этим справлялся. Джонсон также прокомментировал агрессивные действия Кремля.

Нельзя способствовать неделимости безопасности в Европе, стянув 130 тыс. солдат к границам Украины, — заявил представитель британского правительства.

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Напомним, Москва решила перекрыть районы Черного и Азовского морей для военных учений, которые якобы предусматривают ракетные и артиллерийские стрельбы. Впервые после оккупации Крыма страна-агрессор не оставит возможности прохода торговым судам в этих морях.

Закрытие акватории Азовского моря и всей северо-западную части Черного моря планируется с 13 по 19 февраля и предусматривает блокирование торговых путей к украинским портам.