Полиция допросит Ярославского из-за смертельного ДТП под Харьковом

https://racurs.ua/n166890-policiya-doprosit-yaroslavskogo-iz-za-smertelnogo-dtp-pod-harkovom.html

Ракурс

Александр Ярославский, украинский бизнесмен, должен прибыть на допрос в полицию Харьковщины из-за смертельного ДТП на автодороге «Киев — Харьков — Довжанский», которое произошло вечером 9 февраля. По факту ДТП возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) и ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины.

Полиция установила, что вчера около 22.55 в районе 534 км неустановленный автомобиль, двигавшийся со стороны города Чугуев в направлении Харькова, совершил наезд на пешехода — мужчину в возрасте примерно 50 лет. В результате ДТП пешеход погиб.

В рамках уголовного производства правоохранители устанавливают личность погибшего, а также все обстоятельства ДТП. Кроме того, полицейские устанавливают личность водителя, а также вызывают на допрос возможного участника ДТП, — говорится в сообщении правоохранителей.

.



Напомним, по данным СМИ, Ярославский может быть причастен к произошедшему, поскольку на месте ДТП найдены автомобильные номера из кортежа бизнесмена. Источники «Украинской правды» сообщили, что 10 февраля Ярославский улетел из Харькова в Лондон. Издание указывает на наличие свидетелей, которые видели вечером кортеж Ярославского, выезжавший из Харькова (Ярославский работает в Харькове и проживает в Мартовом).

Ярославский — украинский бизнесмен, бывший совладелец «УкрСиббанка» и президент харьковского ФК «Металлист» с 2005 по 2012 год, а также с 2021 года. Он президент группы DCH (Development Construction Holding). 1 ноября 2018 года против Ярославского были введены санкции РФ.