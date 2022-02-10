Кортеж Ярославского сбил человека, олигарх уехал из страны — «Украинская правда»

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К совершению ДТП вблизи Харькова может быть причастен известный бизнесмен Александр Ярославский. Ночью 10 февраля на трассе Чугуев — Мартово автомобиль сбил насмерть мужчину, на месте ДТП нашли автомобильные номера машины из кортежа бизнесмена Ярославского.

Собеседники «Украинской правды» сообщили изданию, что 10 февраля бизнесмен улетел из Харькова в Лондон.

Неизвестный автомобиль, ехавший со стороны Чугуева в направлении Харькова, наехал на пешехода около 22.55, сообщили в полиции. Личность умершего не установили: с виду ему от 30 до 40 лет. Полиция также пытается установить, кто сбил мужчину.

В 22.50 на обочине дороги обнаружено тело мужчины (возрастом примерно 35 лет) с характерными признаками травмирования транспортным средством. Виновник ДТП разыскивается, личность погибшего устанавливается, — говорится в сообщении на сайте Харьковской ОГА.

Уголовное производство было открыто по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта) УК Украины.

Ярославский 10 февраля ответил на вопросы харьковской медиагруппы «Объектив».

Я спал дома и утром только узнал об этом, — сказал Ярославский.

Причастен ли автомобиль из его кортежа к ДТП, бизнесмен не подтвердил и не опроверг. На уточнение, принадлежат ли автомобилям из его кортежа номера «0018», Ярославский ответил: «Я не слежу за своими номерами».

Известно ли бизнесмену, где были автомобили из его кортежа, пока он спал, Ярославский ответил: «Спросите у кортежа».

Пресс-служба компании Ярославского DCH не ответила на звонки «Суспільного». Редакция направила письменный запрос.

Проверяется ли причастность Ярославского или его персонала к аварии, пресс-секретарь полиции Харьковщины Елена Баранник не прокомментировала.

По данным источников УП, есть свидетели, которые видели, как вечером кортеж Ярославского уезжал из Харькова (Ярославский работает в Харькове и проживает в Мартово).

«Украинская правда» сообщила, что чартер из Польши прилетел в Харьков в 12.50 и вылетел из Харькова в 13.50. На его борту находятся Ярославский и тесть Сергей Свентицкий.

По данным Flightradar, самолет движется в аэропорт Фарнборо (Лондон, Великобритания).

Ярославский — украинский бизнесмен, бывший совладелец «УкрСиббанка» и президент харьковского ФК «Металлист» с 2005 по 2012 год, а также с 2021 года. Он президент группы DCH (Development Construction Holding). 1 ноября 2018 года против Ярославского были введены санкции РФ.

18 августа 2017 года подобный случай произошел с другим владельцем украинского футболиста. Во Львовской области произошло ДТП с участием автомобиля «Мерседеса» бизнесмена и осбственника «Карпат» Петра Дыминского. Его автомобиль, грубо нарушая правила дорожного движения, совершал на большой скорости обгон на перекрестке со второстепенной дорогой. Произошло лобовое столкновение с выезжавшим с этой дороги на главную автомобилем Наталии Трилы.

31-летняя женщина погибла. Как утверждали свидетели, за рулем был именно политик, однако сторона обвиняемого выдвигает версию, что машиной управлял охранник бизнесмена. Именно Андрею Борщу (охранник) выдвинули подозрение в совершении преступления.

Через несколько дней после аварии Диминский вылетел из Украины на частном самолете.

Дождавшись побега подозреваемого, полиция осуществила обыски в офисах фирм, принадлежащих Диминскому во Львове, чтобы собрать образцы его ДНК для экспертизы.

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В декабре 2017 года Печерский районный суд Киева разрешил задержать Дыминского. На него подали документы в Интерпол.

После этого Диминского неоднократно видели на матчах его футбольного клуба «Карпаты» за границей, но действий по его задержанию не было совершено.