Кортеж Ярославського збив людину, олігарх виїхав з країни - ЗМІ

https://racurs.ua/ua/n166883-kortej-yaroslavskogo-zbyv-ludynu-oligarh-vyyihav-z-krayiny-ukrayinska-pravda.html

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До ДТП поблизу Харкова може бути причетний відомий бізнесмен Олександр Ярославський. Вночі 10 лютого на трасі Чугуїв — Мартове автомобіль збив на смерть чоловіка, на місці ДТП знайшли автомобільні номери з кортежу бізнесмена Ярославського.

Співрозмовники «Української правди» повідомили виданню, що 10 лютого бізнесмен полетів з Харкова до Лондона.

Невідомий автомобіль, що їхав з боку Чугуєва у напрямку Харкова, наїхав на пішохода близько 22.55, повідомили у поліції. Особу померлого не встановили: на вигляд йому від 30 до 40 років. Поліція також намагається встановити, хто збив чоловіка.

О 22.50 на узбіччі дороги знайдено тіло чоловіка (віком приблизно 35 років) з характерними ознаками травмування транспортним засобом. Винуватець ДТП розшукується, особа загиблого встановлюється, — йдеться у зведенні на сайті Харківської ОДА.

Кримінальне провадження відкрили за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту) КК України.

Ярославський 10 лютого відповів на питання харківської медіагрупи «Об'єктив».

Я спав вдома і вранці тільки дізнався про це, — сказав Ярославський.

Чи причетний автомобіль з його кортежу до ДТП, бізнесмен не підтвердив і не спростував. На уточнення, чи належать автомобілям з його кортежу номери «0018», Ярославський відповів: «Я не стежу за своїми номерами».

Чи відомо бізнесмену, де були авто з його кортежу, поки він спав, Ярославський відповів: «Спитайте у кортежу».

Прес-служба компанії Ярославського DCH не відповіла на дзвінки «Суспільного». Редакція направила письмовий запит.

Чи перевіряється причетність Ярославського або його персоналу до аварії, речниця поліції Харківщини Олена Баранник не прокоментувала.

За даними джерел УП, є свідки, які бачили, як увечері кортеж Ярославського виїжджав з Харкова (Ярославський працює у Харкові і мешкає у Мартовому).

«Українська правда» повідомила, що чартер з Польщі прилетів у Харків о 12.50 і вилетів з Харкова о 13.50. На його борту перебувають Ярославський і його тесть Сергій Свентицький.

За даними Flightradar, літак рухається до аеропорту Фарнборо (Лондон, Велика Британія).

Ярославський — український бізнесмен, колишній співвласник «УкрСиббанку» і президент харківського ФК «Металіст» з 2005 до 2012 років, а також із 2021 року. Він — президент групи DCH (Development Construction Holding). 1 листопада 2018 року проти Ярославського були запроваджені санкції РФ.

18 серпня 2017 року подібний випадок стався із іншим власником українського футбольного клубу. Біля села Ямельня Львівської області талося ДТП за участю автомобіля «Мерседеса» Петра Димінського. Авто бізнесмена та власника «Карпат», грубо порушуючи правила дорожнього руху, здійснило на великій швидкості обгін на перехресті з другорядною дорогою, внаслідок чого сталося лобове зіткнення з автомобілем Наталії Тріли, що виїжджала з цієї дороги на головну.

31-річна жінка загинула. Як стверджували свідки, за кермом був саме політик, проте сторона звинуваченого висуває версію, що автівкою керував охоронець бізнесмена. Саме Андрію Борщу (охоронець) висунули підозру у скоєнні злочину.

За кілька днів після аварії Димінський вилетів з України на приватному літаку.

Дочекавшись втечі підозрюваного, поліція здійснила обшуки в офісах фірм, які належать Димінському у Львові, щоб зібрати зразки його ДНК для експертизи.

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У грудні 2017 року Печерський районний суд Києва дозволив затримати Димінського. На нього подали документи в Інтерпол.

Після цього Димінського неодноразово бачили на матчах його футбольного клубу «Карпати» за кордоном, але дій щодо його затримання не було здійснено.