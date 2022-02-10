COVID-19 в легкой форме повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Фото: hlh.com.ua

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Развитие болезней сердечно-сосудистой системы грозит даже тем людям, которые перенесли коронавирус в легкой форме.

Исследователи из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе оценили риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний в течение 12 месяцев как для общей группы, так и для тех, кто лечился от ковида в стационарах, отделениях интенсивной терапии или дома. Результаты исследования опубликованы в Nature Medicine.

Ученые пришли к выводу, что в первые 30 дней после заражения люди с COVID-19 подвержены повышенному риску развития болезней сердечно-сосудистой системы. Также им угрожают цереброваскулярные заболевания, аритмия, ишемическая и не ишемическая болезни сердца, перикардит, миокардит, сердечная недостаточность и тромбоэмболия. Причем эти риски касаются даже тех, кто легко перенес ковид.

Наши результаты свидетельствуют о том, что риск сердечно-сосудистых заболеваний в течение одного года у выживших после острого COVID-19 является значительным. Уход за теми, кто пережил тяжелую форму ковида, должен учитывать внимание к сердечно-сосудистым заболеваниям, — отмечают ученые.

В ходе исследования ученые проанализировали базы данных Министерства по делам ветеранов США и получили выборку из 153 тыс. 760 человек, которые переболели COVID-19. Также они набрали две контрольные группы: 5 млн 637 тыс. 647 пользователей US Veterans Health, во время пандемии и еще 5 млн 859 тыс. 411 лиц, информацию о которых собирали до пандемии.

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Напомним, американские ученые установили, что люди, имеющие генетическую предрасположенность к развитию кислотного рефлюкса, рискуют тяжело переносить «ковид». Оказалось, что гены, которые провоцируют гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь, связаны с 15-процентным повышением риска тяжелого течения и при госпитализации с коронавирусом.

Источник: Nature Medicine