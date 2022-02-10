COVID-19 навіть у легкій формі підвищує ризик серцево-судинних захворювань. Фото: hlh.com.ua

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Розвиток хвороб серцево-судинної системи загрожує навіть тим людям, які перенесли коронавірус у легкій формі.

Дослідники з Медичної школи Вашингтонського університету в Сент-Луїсі оцінили ризик настання смерті від серцево-судинних захворювань протягом 12 місяців як для загальної групи, так і для тих, хто лікувався від ковіду у стаціонарах, відділеннях інтенсивної терапії чи вдома. Результати дослідження опубліковані в Nature Medicine.

Вчені дійшли висновку, що в перші 30 днів після зараження люди з COVID-19 схильні до підвищеного ризику розвитку хвороб серцево-судинної системи. Також їм загрожують цереброваскулярні захворювання, аритмія, ішемічна та не ішемічна хвороби серця, перикардит, міокардит, серцева недостатність та тромбоемболія. При чому ці ризики стосуються навіть тих, хто легко переніс ковід.

Наші результати свідчать про те, що ризик серцево-судинних захворювань протягом одного року в тих, хто вижив після гострого COVID-19, є значним. Догляд за тими, хто пережив тяжку форму ковіду, має враховувати увагу до серцево-судинних захворювань, — зазначають вчені.

У ході дослідження науковці проаналізували бази даних Міністерства у справах ветеранів США та отримали вибірку зі 153 тис. 760 осіб, які перехворіли на COVID-19. Також вони набрали дві контрольні групи: 5 млн 637 тис. 647 користувачів US Veterans Health під час пандемії та ще 5 млн 859 тис. 411 осіб, інформацію стосовно яких збирали до пандемії.

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Нагадаємо, американські науковці встановили, що люди, які мають генетичну схильність до розвитку кислотного рефлюксу, ризикують важко переносити «ковід». Виявилося, що гени, які провокують гастроезофагеальну рефлюксну хворобу, пов’язані з 15-відсотковим підвищенням ризику тяжкого перебігу і госпіталізації при коронавірусу.

Джерело: Nature Medicine