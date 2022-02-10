«Слуга» Трубицын за неделю до ареста заявлял, что люди любят платить взятки

Владислав Трубицын. Фото: 5 канал

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Владислав Трубицын, депутат Киевского горсовета от партии «Слуга народа», которого разоблачили на миллионной взятке, нашел оправдание своему поступку.

За неделю до ареста он активно осуждал людей, которые дают взятки, отметив при этом, что им это нравится. Об этом свидетельствуют комментарии депутата, которые он оставлял в Facebook.

Трубицын рассказывал о демонтаже МАФа, решившего «вести свой бизнес» без набора соответствующих документов.

В комментариях пользователи заявили чиновнику, что нужно дать реальную возможность официально работать, поэтому «подло уничтожать бизнес таким образом».

Есть возможность платить налоги, но людям нравится платить взятки. Я предприниматель больше 20 лет, могу твердо вам сказать — взяток не давал никогда, — писал Трубицын.

Как известно, 2 февраля народного депутата Александра Трухина исключили из партии «Слуга народа». Также «слуги» инициировали заседание Верховной Рады, чтобы рассмотреть инцидент с участием скандального нардепа.

Напомним, 9 февраля Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили действующего депутата Киевского горсовета Владислава Трубицына и еще пять человек на получении 1,26 млн грн взятки. Злоумышленники организовали схему, по которой получали деньги за обеспечение победы в электронных торгах на право размещения точек передвижной торговли в столице.

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Подозрения по поводу задержанных на взятке депутата Киевского городского совета Владислава Трубицына и других лиц уже подписаны. Об этом директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник сообщил на брифинге в «Укринформе».

Сейчас Трубицын находится в изоляторе временного содержания и ожидает вручения сообщения о подозрении.