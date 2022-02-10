«Слуга» Трубіцин за тиждень до арешту заявляв, що люди люблять платити хабарі

Владислав Трубіцин. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/ua/n166881-sluga-trubicyn-za-tyjden-do-areshtu-zayavlyav-scho-ludy-lublyat-platyty-habari.html

Ракурс

Владислав Трубіцин, депутат Київської міськради від партії «Слуга народу», якого викрили на мільйонному хабарі, знайшов виправдання своєму вчинку.

За тиждень до арешту він активно засуджував людей, які дають хабарі, зазначивши при цьому, що їм це подобається. Про це свідчать коментарі депутата, який він залишав у Facebook.

Трубіцин розповідав про демонтаж МАФу, який вирішив «вести свій бізнес» без набору відповідних документів.

У коментарях користувачі заявили чиновнику, що потрібно дати реальну можливість офіційно працювати, тому «підло знищувати бізнес у такий спосіб».

Є можливість платити податки, але людям подобається платити хабарі. Я підприємець понад 20 років, можу твердо вам сказати — хабарів не давав ніколи, — писав Трубіцин.

Як відомо, 2 лютого народного депутата Олександра Трухіна виключили з партії «Слуга народу». Також «слуги» ініціювали засідання Верховної Ради, щоб розглянути інцидент за участю скандального нардепа.

Нагадаємо, 9 лютого Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили чинного депутата Київської міськради Владислава Трубіцина та ще п`ятьох осіб на одержанні 1,26 млн грн хабаря. Зловмисники організували схему, за якою отримували гроші за забезпечення перемоги в електронних торгах на право розміщення точок пересувної торгівлі у столиці.

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Підозри щодо затриманих на хабарі депутата Київської міської ради Владислава Трубіцина та інших осіб уже підписані. Про це директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник повідомив під час брифінгу в «Укрінформі».

Наразі Трубіцин перебуває в ізоляторі тимчасового тримання і очікує на вручення повідомлення про підозру.