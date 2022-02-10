https://racurs.ua/ua/n166880-serce-rozryvaietsya-milyonni-kompensaciyi-vyplatyat-jertvam-ginekologa-u-ssha.html

Ракурс

Університет Каліфорнії погодився виплатити майже 250 млн дол. понад 200 жінкам, які стверджують, що зазнали сексуального насильства від університетського гінеколога.

Вони заявляють, що університет навмисне приховував випадки сексуального насильства з боку гінеколога Джеймса Хіпса. Про це повідомляє BBC.

Лікар працював у студентському оздоровчому центрі університеті 35 років — з 1983 по 2018 рік. Попри скарги сотень жінок, університет не починав розслідування до 2017 року. Лише у 2019 році суддя призупинив медичну ліцензію Хіпса на час розгляду справи.

Університет заявив, що сподівається, що фінансове врегулювання дещо залагодить ситуацію щодо жінок, які постраждали. Проти лікаря Хіпса подали 21 позов за насильство щодо семи жінок. Він не визнав себе винним.

Кара Кейгл, яка пережила рак грудей, розповіла, що лише після восьми довгих років вона отримала визнання того, що з нею сталося. Вона додала, що рада, однак її «серце розривається» за всіх жінок, які постраждали після неї, тому що університет відмовився вживати належних заходів.

Наголошується, що виплата з боку університету не зупиняє судового процесу щодо понад 300 пацієнтів. Торік суддя схвалив угоду на суму 73 млн дол. проти Хіпса, яку подали понад 5,5 тис. жінок. Раніше він був найбільш високооплачуваним лікарем у всьому Каліфорнійському університеті.

.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Сполучених Штатах Америки (США) Федерація гімнастики США, Олімпійський та Паралімпійський комітети виплатять 380 мільйонів доларів американським гімнасткам, які постраждали від колишнього лікаря жіночої збірної Ларрі Нассара.

Джерело: BBC