Дмитро Філатов пояснив зміну кольорів прапору Білорусі у Дніпрі. Фото: explainer.ua

https://racurs.ua/ua/n166879-my-u-vilniy-krayini-filatov-pro-zminu-koloriv-praporu-bilorusi-u-dnipri.html

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Мер Дніпра Дмитро Філатов прокоментував обурення посольства Республіки Білорусь та росЗМІ тим, що в Дніпрі біля міської ради підняли біло-червоно-білий прапор.

Філатов наголосив, що українці живуть у вільній країні, в якій «маса проблем, але в ній легко дихати». Зазначив, що на відміну від Білорусі, президент України не призначає градоначальників, оскільки в Україні діє місцеве самоврядування. Допис міський голова 10 жовтня опублікував у Facebook.

Ми можемо не любити нашого президента, сперечатися з ним і навіть лаятися. Але ми не дамо його ображати керівникам інших держав та іноземним громадянам. Тому, що він — наш президент. Не ваш. Ми його самі собі вибрали. Хороший він чи поганий, — йдеться в повідомленні.

Градоначальник додав, що в Україні силовики не поб’ють палицями та не кинуть за ґрати людей, які вийдуть на мирний протест. Зазначив, що місцева молодь, яка допомогла встановити біля мерії флагштоки з прапорами національних громад, «має право ці прапори міняти так, як їй заманеться». Наголосив, що біло-червоний-білий прапор не є забороненим в Україні.

Тому молодь може вішати у мерії будь-які прапори, які захоче. Хоч райдужні. Це її право. І «влада Дніпра» тут молоді не указ. Тому, що ми живемо у вільній країні, — зазначив Філатов.

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Як відомо, 9 лютого у Дніпрі біля входу до будівлі міськради на Алеї багатонаціонального міста, яку відкрили у липні 2019 року, на флагштоку замінили традиційний прапор Білорусі на біло-червоно-білий. Міський голова Дніпра Борис Філатов у Facebook повідомив, це було «народна ініциатива». Мер наголошував, що Дніпро відмовився з образом політичного режиму Білорусі на користь символу її національного руху зі столітньою історією.

Нагадаємо, в інтерв’ю російським пропагандистам самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав президента України Володимира Зеленського «безголовим» і таким, що «не має стрижня».